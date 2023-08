PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Allegri chiama Morata"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, riserva la prima pagina alla Juventus che ha bloccato Morata, qualora Kean dovesse partire.

Tuttosport, nell'edizione di oggi, riserva la prima pagina alla Juventus che ha bloccato Morata, qualora Kean dovesse partire: "Allegri chiama Morata". A centro pagina spazio all'interesse dell'Atalanta per Buongiorno: "Atalanta su Buongiorno. Cairo: no!". In taglio basso la caduta della territorialità per i fischietti italiani: "Arbitri finalmente, fuori dal medioevo".