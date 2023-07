"E' l'uomo forte Juve, non può sbagliare".

“Allegri, l'ultimo jolly", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "E' l'uomo forte Juve, non può sbagliare". In taglio alto spazio al mercato del Torino: "Pobega, il Toro ci riprova". In taglio basso il tennis con Berrettini che si qualifica agli ottavi di Wimbledon: "Meraviglia Berrettini!".