PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Allegri: "Voglio vincere la Champions"

Allegri: 'Ribalto la Juve'" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Stasera i bianconeri sfideranno il Chelsea all'Allianz senza Dybala e Morata. L'annuncio di Max Allegri: "Potrei stravolgere la formazione". Poi il messaggio alla squadra: "Ho l'ambizione di vincere questo trofeo. L'obiettivo è lì e bisogna andare a prenderlo". Stasera in campo anche l'Atalanta contro lo Young Boys: "Vai Gasp, Bergamo è con te".

Le milanesi - Nel taglio alto spazio alle gare di Milan e Inter nella giornata di ieri. "Milan scippato! Inter, serve di più": rossoneri ko in casa contro l'Atletico Madrid. Prodezza di Leao, poi doppio giallo a Kessie: i rossoneri cedono all'Atletico solo per un rigore inesistente al 97'. L'Inter non va oltre lo 0-0 in casa dello Shakhtar di De Zerbi. Traversa di Barella, sprechi e rischi. Ieri in campo anche PSG-Manchester City: "Magia Messi, Parigi va in estasi". Vittoria parigina per 2-0, primo gol di Messi.