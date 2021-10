PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con il derby di Torino: "Vale tutto"

Tuttosport dedica l’apertura al Derby di Torino: "Olimpico Grande Torino, ore 18. Vale tutto. Juric chiede il salto di qualità per dare slancio alla stagione granata. Allegri deve risalire in classifica e non può permettersi passi falsi. 49 anni fa l'ultimo derby con le squadre a pari punti". In basso l'Inter che se la vedrà con il Sassuolo e la tragedia che ha colpito Maurizio Zamparini.