PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “60 milioni per Vlahovic”

Tuttosport apre in prima pagina con il calciomercato della Juventus: "Vi sveliamo l'offerta Juve per Vlahovic: 60 milioni. I bianconeri sembrano orientati a non inserire contropartite tecniche. Affondo per ottenere subito il bomber con una proposta economica che prevede anche l'aggiunta di bonus". Di spalla il calciomercato del Torino e i match di Serie A: "Inter-Venezia sì, Lazio-Dea nì".