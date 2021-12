PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Champions: sorteggio farsa!"

Tuttosport dedica l’apertura ai sorteggi dell'urna di Nyon: "Champions: sorteggio farsa! Villarreal-Juve e Inter-Liverpool. Figuraccia Uefa a Nyon: operazione effettuata due volte per un problema tecnico. Allegri passa dallo Sporting agli spagnoli. Inzaghi dall'Ajax alla squadra di Klopp. Europa League: Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio". In taglio basso spazio al Golden Boy con: "Golden Pedri". Di spalla le parole di Lewandowski: "Io in Italia? Prima o poi...".