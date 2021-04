PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Conte -13, Pirlo 12 rimpianti"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il distacco il classifica ormai abissale tra Inter e Juventus: "Conte -13, Pirlo 12 rimpianti". Di spalla spazio alla classifica e alla vittoria del Napoli a Marassi contro la Samp: "Colpo Napoli, lite Gattuso-Quagliarella". A destra invece in evidenza il ricorso che verrà presentato al Milan per l'espulsione a Ibrahimovic: "Rosso a Ibra, ricorso pronto".