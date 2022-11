PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Contrattacco Juve. Elkann: 'Il futuro sarà straordinario'"

Di spalla la dedica per Ischia dopo il gol dell'ex difensore del Napoli: "Koulibaly, cuore da eroe: 'E' per la gente di Ischia'".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di John Elkann dopo il terremoto che ha coinvolto la Juventus: "Il futuro sarà straordinario". Di spalla la dedica per Ischia dopo il gol dell'ex difensore del Napoli: "Koulibaly, cuore da eroe: 'E' per la gente di Ischia'". A centro pagina spazio al prossimo mercato degli svicolati, con i giocatori impegnati ai Mondiali: "Siamo liberi. Chi offre di più?".