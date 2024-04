PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dusan & Fede: voglia matta"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della gara della Juventus contro la Fiorentina: "Dusan & Fede: voglia matta"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della gara della Juventus contro la Fiorentina, prevista oggi alle 20.45: "Dusan & Fede: voglia matta". Il sommario: "La loro sfida al passato può segnare il futuro della Juve". In taglio basso, spazio al derby con le polemiche per la bandiera sventolata dal difensore giallorosso Mancini: "Estasi Roma. Mancini però fa infuriare la Lazio". Un box è riservato alla vittoria dei rossoneri sul Lecce: "Inter, visto che Milan?".