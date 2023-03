PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Fede abbi fede”

“Fede abbi fede”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Fede abbi fede”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. "Sollievo Juve: visite ok per Chiesa. Il consulto in Austria lo ha rassicurato: il ginocchio è a posto. Vlahovic, doppietta con la Serbia. Inchiesta Prisma: processo rinviato al 10 maggio". Di spalla il Torino: "Museo Toro al Filadelfia. Finalmente!". In taglio alto si ipotizza un effetto domino sulle panchine: "Da Conte a Tudor: ribaltoni in vista".