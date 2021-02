PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Guaio Napoli: Ghoulam e Koulibaly positivi”

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la notizia della positività al Covid di Koulibaly e Ghoulam: “Guaio Napoli: Ghoulam e Koulibaly positivi”. Al centro ampio spazio alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: "CR7 Eroe Juve". In taglio alto si parla del momentaneo primato in classifica dell'Inter, vittoriosa a Firenze: "Barella e Perisic: sorpasso Inter!".