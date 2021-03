PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Gallo canta vittoria"

"Il Gallo canta vittoria". Nell'edizione di oggi, Tuttosport dedica il titolo a centro pagina all'attaccante del Toro in gol con la Nazionale contro la Bulgaria. In basso spazio all'ira di Cesare Prandelli: "Sciacalli web, ora basta! Sui social quante nefandezze e bugie a proposito del mio addio ai viola". Di spalla si parla del futuro del portiere della Juventus: "Buffon: il grande dubbio. Il portiere sta meditando di trovare un posto da titolare in una squadra all'estero".