PRIMA PAGINA - Tuttosport in estasi per il mercato Juve: "Anche Zakaria!"

Il mercato in entrata della Juventus non si ferma a Dusan Vlahovic. I bianconeri, dopo aver messo a segno un colpo importante per l'attacco sono vicini da Zakaria del Borussia Monchengladbach, pedina per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Anche Zakaria!".