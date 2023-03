PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter! Per grazia ricevuta"

"Aggrappati a Vlahovic": apre così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport.

"Aggrappati a Vlahovic": apre così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport. "Non segna da un mese, è irrequieto, ma oggi più che mai è lui il presente e il futuro della Juve". In taglio alto spazio all'Inter, che si qualifica ai quarti di Champions "Inter! Per grazia ricevuta". Di spalla la cinquina di Haaland che travolte il Lipsia: "Super Haaland, il Golden Boy: 5 gol storici".