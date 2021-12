PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Icardi per 6 mesi"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con un'indiscrezione di mercato: "Juve-Icardi per 6 mesi. Bianconeri a caccia di un attaccante per gennaio: difficile arrivare subito a Vlahovic o a Scamacca, il club punta a un prestito con diritto di riscatto con l'argentino che nel Psg gioca poco e cerca una squadra per il rilancio". In taglio alto spazio all'assegnazione del Golden Boy: "Il mondo applaude Golden Pedri!". Di spalla spazio alla capolista delle Serie A: "Inter, Inzaghi obiettivo quota 100"