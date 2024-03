PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve mondiale. La Fifa respinge De Laurentiis"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con gli aiutini arbitrali all'Inter: "Inter non ne hai bisogno". Di spalla spazio al Mondiale per Club: "Juve mondiale. La Fifa respinge De Laurentiis". A centro pagina il ko della Lazio contro il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: "Immobile sbaglia, Kane no: ciao Lazio". Di spalla spazio anche al Torino: "Due giornate e maxi multa Juric, poteva andare peggio".