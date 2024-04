“Juve-Retegui, contatto”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Juve-Retegui, contatto”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Colloqui in corso per il bomber del Genoa e della Nazionale che potrebbe affiancare Vlahovic". In taglio alto spazio al Torino: "Buongiorno, il Toro tifa Premier".