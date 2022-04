PRIMA PAGINA - Tuttosport: "L'allarme di Agnelli: 'Occhio, la Premier si compra tutti'"

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole di Andrea Agnelli.

"L'allarme di Agnelli: 'Occhio, la Premier si compra tutti’”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole di Andrea Agnelli. In taglio alto il mercato del Torino: “Sì, Praet rimane”. Sulla destra l’Inter e la papera di Radu, in taglio bassi il pareggio della Roma in Conference League contro il Leicester: “Pellegrini lancia una Roma da finale”.