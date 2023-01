PRIMA PAGINA - Tuttosport: “L’intercettazione pro Juve. E questa non conta?"

“L’intercettazione pro Juve. E questa non conta?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“L’intercettazione pro Juve. E questa non conta?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport che apre con la Juve e con le parole di Cherubini e il direttore finanziario Bertola. Di spalla l’Inter, sconfitta in casa dall’Empoli: "Skriniar, il no e poi il rosso: Inter a picco". Spazio anche al mercato: "Lotta Toro e rilancio per Ilic".