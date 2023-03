PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La Juve non scarica Pogba”

“La Juve non scarica Pogba”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport

“La Juve non scarica Pogba”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport. "Paul è da ricostruire, ma il club conta di recuperarlo". In taglio alto le parole del presidente del Torino Urbano Cairo: "Voglio lo stadio per il Toro". Spazio anche all'Inter: "Al bivio: nobiltà Champions o addio Inzaghi. E il Porto sfotte gli italiani". In taglio basso il pareggio del Milan contro la Salernitana e il nuovo format della Supercoppa italiana.