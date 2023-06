PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max ci prova ancora"

"Pogba trequartista per Allegri che studia una Juve col 4-2-3-1".

"Max ci prova ancora", titola così in apertura prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Pogba trequartista per Allegri che studia una Juve col 4-2-3-1". A centro pagina spazio ai funerali di Silvio Berlusconi: "C'è solo un presidente". Nel box in basso spazio alla Nazionale in campo stasera contro la Spagna: "Italia, riesci a farti amare di nuovo?".