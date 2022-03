PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Meglio Pirlo?”

Questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus e la posizione di Allegri

"Meglio Pirlo?”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus e la posizione di Allegri. "Onestà intellettuale Andrea: un quarto posto, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, fuori negli ottavi di Champions. Max ha già perso la Supercoppa, è uscito anche lui negli ottavi, è quarto a 9 gare dalla fine. E non è ancora in finale di Coppa Italia". in taglio alto si parla delle uniche due italiane rimaste in Europa: "Unica Dea! Avanti Roma".