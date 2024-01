PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, e adesso?"

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica spazio in prima pagina alla trattativa Osimhen per la quale De Laurentiis è accusato di falso in bilancio

© foto di gianni baratto

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica spazio in prima pagina alla trattativa Osimhen, per la quale De Laurentiis è accusato di falso in bilancio "Napoli, e adesso? De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio". In taglio alto, spazio alla vittoria dell'Inter contro la Lazio "Irresistibile Inter: 3-0 alla Lazio, lunedì finale col NapolI". Al centro, spazio alla Juventus "Juve, in rimonta si vince così".