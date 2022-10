PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, 'na cosa grande"

"Spettacolo ad Amsterdam: 6-1 all'Ajax. Spalletti vede gli ottavi".

"Napoli, 'na cosa grande. Inter, magia per Inzaghi", Tuttosport apre in prima pagina con le vittorie delle due italiane in Champions League nell'edizione di oggi. "Spettacolo ad Amsterdam: 6-1 all'Ajax. Spalletti vede gli ottavi". A centro pagina spazio alla Juventus, impegnata oggi in Champions League contro il Maccabi Haifa: "Juve, a notte del senor Champions".