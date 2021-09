Tuttosport apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli al Maradona: “Napoli, primo ko". Spalletti resta in 10, lo Spartak passa: 2-3". Al centro spazio al derby di Torino: "Juric ferma i tram, Max riconquista i tifosi". In taglio basso l'Inter: "-245,6! Rosso record" e i successi europei di Lazio e Roma.