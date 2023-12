PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Nel segno di Alex"

"A Frosinone risale in alto Vlahovic, ma la fede Juve è tutta nel gol e nella felicità di Yildiz. Alla Del Piero".

"Nel segno di Alex", apre con la vittoria della Juventus a Frosinone Tuttosport nell'edizione odierna. "A Frosinone risale in alto Vlahovic, ma la fede Juve è tutta nel gol e nella felicità di Yildiz. Alla Del Piero". In taglio alto spazio anche al pareggio del Torino: "Toro d'Europa? Se vinci a Firenze". In taglio alto la vittoria della capolista Inter contro il Lecce: "Inter, il Lautaro lo fa Bisseck".