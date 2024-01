PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ngonge, Napoli-Viola: è già 1-0"

Il riferimento è all'acquisto strappato dagli azzurri alla Fiorentina prima della sfida in Supercoppa.

"Ngonge, Napoli-Viola: è già 1-0", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna, il riferimento è all'acquisto strappato dagli azzurri alla Fiorentina prima della sfida in Supercoppa. In apertura spazio al 3-0 della Juventus al Sassuolo: "Tutti in piedi". Di spalla l'esonero di Mourinho: "Mou dai 'titoli' agli esoneri: e 5!. De Rossi-Roma, ci vuole cuore". Più in basso spazio al mercato degli allenatori per il prossimo anno: "Conte-Motta, s'infiamma la corsa delle big".