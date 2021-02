PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pirlo: Grazie Inter!"

L'apertura di Tuttosport è dedicata alle parole dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Pirlo: 'Grazie Inter!'". In taglio alto i colpi principali dell'ultimo giorno di mercato e sulla destra spazio al nuovo acquisto del Torino, Rolando Mandragora e all'indagine della FIGC in merito all'episodio tra Lukaku e Ibrahimovic: "Lukaku e Ibra, rischio grosso". Breve parentesi parentesi anche sull'Inter: "Suning, ecco Fortress e Mubadala".