PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba conto alla rovescia"

"Il francese e il Manchester United annunciano ufficialmente il divorzio: per il trasferimento alla Juve mancano pochi dettagli".

"Pogba conto alla rovescia", apre così Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna. "Il francese e il Manchester United annunciano ufficialmente il divorzio: per il trasferimento alla Juve mancano pochi dettagli". A centro pagina spazio a Di Maria, in gol nella vittoria dell'Argentina contro l'Italia nella Finalissima: "Di Maria, gol per la Juve". Di spalla il mercato in casa Torino: "Joao Pedro, il Toro offre 7 milioni".