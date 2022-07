PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba e Di Maria altro che Lukaku"

"Juve in prima fila per lo scudetto. I colpi bianconeri spostano gli equilibri più del ritorno di Romelu".

Tuttosport apre in prima pagina, nell'edizione odierna, con l'intervista esclusiva all'ex bianconero Andrea Barzagli: "Pogba e Di Maria altro che Lukaku. Juve in prima fila per lo scudetto. I colpi bianconeri spostano gli equilibri più del ritorno di Romelu". Di spalla spazio al mercato Toro: "Cairo aspetta i soldi di Bremer, Juric freme". In taglio alto il ricordo dell'Italia campione del mondo a Spagna '82: "Altobelli e quel Mundial: 'Italia 40 anni d'amore'".