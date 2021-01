PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Questa è la Juve, Pirlo ha trovato la formula"

Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Cristiano Ronaldo dopo il trionfo in Supercoppa italiana contro il Napoli: "Questa è la Juve" col riferimento alla formazione giusta trovata da Pirlo. In alto le parole del nuovo acquisto del Milan, Mario Mandzukic: "Io e Ibra da paura". In basso spazio al passaggio del turno della Lazio in Coppa Italia: "Dea, c'è la Lazio ai quarti".