PRIMA PAGINA - Tuttosport: Ravanelli: "Juve, fuori il carattere!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con un'intervista a Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus.

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con un'intervista a Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus: "Juve, fuori il carattere". In taglio basso spazio al sorteggio dell'Europa League: "De Zerbi per la Roma. Atalanta, caos per le date". Più in basso il Bologna che batte il Verona nell'anticipo: "Bologna in Paradiso. Sempre più Champions". Di Spalla spazio al Torino: "Juric cerca soluzioni. Masina a sinistra la prima".