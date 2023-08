Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mancato scambio tra Lukaku e Vlahovic: "Respinti!". In taglio alto spazio all'Inter che batte 4-3 il Salisburgo: "Inter show, ma Sommer e la difesa fanno acqua". In taglio bssso il mercato del Torino: "Malinovkiy vede Toro. Soppy-Singo, quasi fatta".