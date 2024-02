PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Riscatto, quarti, Mondiale per club: Napoli su 3 fronti"

"Riscatto, quarti, Mondiale, Napoli su 3 fronti", titola di spalla il quotidiano torinese Tuttosport in merito alla gara di questa sera del Napoli

"Riscatto, quarti, Mondiale, Napoli su 3 fronti", titola di spalla il quotidiano torinese Tuttosport in merito alla gara di questa sera del Napoli contro il Barcellona con il debutto in panchina di Francesco Calzona e l'importanza anche per il Mondiale per club. L'apertura è per la Juventus "guarda cosa ti giochi" in merito all'importanza economica della Champions ed in taglio alto la vittoria dell'Inter sull'Atletico. Di seguito la prima pagina integrale