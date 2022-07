PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sì, Juve Bremer è tuo!"

"Una squadra sempre più stellare. E non finisce qui".

Nell'edzione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il colpo in difesa della Juventus: "Sì, Juve Bremer è tuo! Una squadra sempre più stellare. E non finisce qui". In taglio basso spazio al mercato del Torino: "Toro, subito Praet e Maggiore per placare l'ira dei tifosi". Sempre in basso i problemi economici degli azionisti di Inter e Milan: "Ahi Milano, Zhang e Elliott quanti guai fra rimborsi e sequestri".