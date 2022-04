PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Sprint scudetto alla milanese”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con i risultati di Inter e Milan in chiave scudetto.

“Sprint scudetto alla milanese”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con i risultati di Inter e Milan in chiave scudetto. "Continua il testa a testa in vetta. Il Milan con Leao e Messias piega il Genoa e risponde all'Inter, vittoriosa a La Spezia con gol di Brozovic, Lautaro e Sanchez". Al centro le dichiarazioni di Allegri sulla Juventus: "Champions in 10 punti". Sulla destra spazio anche per il Torino: "Toro: Juric si riprende il Gallo".