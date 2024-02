PRIMA PAGINA - Tuttosport su Vlahovic: "Tenetevelo stretto"

ittoria per 3-2 sul Frosinone per la Juventus grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic

"Tenetevelo stretto" scrive Tuttosport in apertura su Dusan Vlahovic. Vittoria per 3-2 sul Frosinone per la Juventus grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Daniele Rugani al 95'. Dusan esempio e anima dei bianconeri ma occhio al mercato. Il serbo è una risorsa importante per il presente della Juve ma potrebbe diventare un'importante risorsa economica per il futuro.

Serie A - "Inter A o Inter B non cambia niente. Juric, fai parlare il Toro?": vittoria per 4-0 dei nerazzurri in casa del Lecce, sempre più primi, grazie anche al turnover di Inzaghi. Ivan in silenzio alla vigilia, crocevia a Roma.