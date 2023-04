PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Un Dia all'improvviso rinvia la festa Napoli"

"Spalletti non sfrutta il 3-1 dell'Inter alla Lazio e il gol di Olivera. Giovedì a Udine, ma il titolo può arrivare il giorno prima".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la Juventus che stecca ancora e pareggia a Bologna: "La Juve non sa più vincere", con il pareggio di Bologna i bianconeri sono senza vittoria da ormai cinque partite tra tutte le competizioni. Di spalla spazio al derby tra Napoli e Salernitana: "Un Dia all'improvviso rinvia la festa Napoli. Spalletti non sfrutta il 3-1 dell'Inter alla Lazio e il gol di Olivera. Giovedì a Udine, ma il titolo può arrivare il giorno prima".