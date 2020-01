PRIMA PAGINA - Il Roma condanna l'errore di Ospina: "Paperissima"

"Paperissima". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, quotidiano d'informazione di Napoli, che fa ovviamente riferimento al k.o. azzurro sul campo della Lazio e in particolar modo all'erroraccio di Ospina che ha spianato la porta al ventesimo gol in campionato del napoletano Immobile. Gli azzurri tornano a farsi male da soli, come con l'Inter, e restano in una situazione di classifica imbarazzante, superati anche dal Milane col rischio di sprofondare addirittura all'undicesimo posto dopo le gare di oggi.