PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport: "L'Inter correA"

"L'Inter correA" è il titolo con cui si apre La Gazzetta dello Sport quest'oggi. Il riferimento è alla vittoria di ieri sera in casa dell'Hellas Verona da parte dell'Inter. Il neo acquisto Correa entra e all'esordio fa doppietta, ribaltando il Verona e regalando i tre punti ai nerazzurri. Alla sosta la squadra di Inzaghi è a punteggio pieno. Gli argentini super: Lautaro firma il pari, decide poi il colpo di mercato.

La Juve prova i 9 - Spazio in taglio basso al mercato in entrata della Juventus, che, venduto Ronaldo, è a caccia di un degno sostituto. In pole ci sono i giovani e azzurri Scamacca e Kean, occhio però anche a Icardi.

Milan, Bakayoko punta già al Cagliari - Bakayoko tornerà al Milan e nella giornata di oggi è attesa l'ufficialità. Il centrocampista vuole essere disponibile e convocabile già per questa domenica quando i rossoneri a San Siro affronteranno il Cagliari. Intanto per quanto riguarda il mercato spunta una nuova idea francese: il talento Faivre.