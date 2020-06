PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport tutta per Zanardi: "Il dramma di Alex"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è interamente dedicata ad Alex Zanardi, vittima di un pauroso incidente nel pomeriggio di ieri, e le cui condizioni restano gravissime. La rosea titola: "Il dramma di Alex", a tutta pagina. Per il campione paralimpico un incidente mentre guidava la sua handbike: ha sbandato finendo contro un tir che arrivava nella direzione opposta. Subito dopo lo schianto il trasporto in elicottero all'ospedale di Siena e l'operazione alla testa: la situazione resta disperata.