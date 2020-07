PRIMA PAGINA - Mundo Deportivo: Pique l’unico centrale disponibile a -10 dal Napoli

In casa Barcellona c'è un certo allarmismo in vista dell'impegno che vedrà i blaugrana contro il Napoli. Per la sfida di Champions, infatti, in casa catalana - come scrive anche in prima pagina Mundo Deportivo - Piquè è l'unico centrale al momento disponibile, quando mancano dieci giorni alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro i partenopei.