PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Alla fine vinciamo noi!"

"Alla fine vinciamo noi!", così titola in prima pagina Tuttosport, intervista esclusiva a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e tifoso bianconero: "In un momento così difficile l'unica risposta possibile è rimanere uniti come mi ha insegnato la mia Juve. Amo quella del 1977 che vinse la Coppa Uefa con una rosa tutta italiana".

L'ADDIO A FRANCO LAURO - In basso spazio alla morte del giornalista Rai Franco Lauro: "Addio, Lauro il signore della Tv sportiva"