PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dybala 2025, la Juve lavora al prolungamento"

L'edizione di Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e Dybala, con il club bianconero che starebbe lavorando al prolungamento di contratto dell'attaccante argentino. Spazio anche al festival di Sanremo e la presenza di Geordina Rodriguez come co-conduttrice ed il compagno Cristiano Ronaldo in platea per assistere alla serata.