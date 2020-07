PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di Conte: "Impariamo dalla Juve"

"Impariamo dalla Juve" si legge in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport. Sono le parole di Conte, allenatore dell'Inter, che si inchina ai bianconeri, ad un passo dallo scudetto. In alto 'Milan, resta Pioli' e 'Dea seconda con Muriel'. Di spalla il Torino impegnato contro il Verona: fiducia in Verdi.