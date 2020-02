PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Ringhio del Napoli affonda Conte" e Sarri diventa 'postino'

"Il Ringhio del Napoli affonda Conte" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport dopo la vittoria degli azzurri sul campo dell'Inter per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ma in primo piano, inevitabilmente, trova spazio la polemica Sarri-Poste con uno splendido fotomontaggio dell'allenatore della Juve con tanto di cappello da postino e la scritta: "C'è posta per te" che si rifà al programma Mediaset. Grande intuizione ironica da parte del quotidiano per smontare un caso nato ieri pomeriggio.