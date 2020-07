PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inarrestabile Dea, Napoli si inchina!"

"Sempre più Juventus!" Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il club tiene fede al proprio nome e punta sulla linea verde. Kulusevski, Arthur, De Ligt, Bentancur, Demiral (22 anni), Romero (2022): il futuro - si legge - è qui.

Serie A - Spazio anche per le gare del nostro campionato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano. Questo il titolo scelto: "Inarrestabile Dea! Il Napoli s'inchina". Pasalic e Gosens firmano la settima vittoria di fila in A. L'Atalanta è da record: 99 reti stagionali ed il Papu Gomez al 15° assist. Nel taglio laterale piccolo spazio anche per i bianconeri di Gotti con il titolo seguente: "Che Udinese! Crollo Roma: 4° posto a 12 punti".

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Hakimi ufficiale e adesso Tonali". Grandi intuizioni da parte di Marotta ed Ausilio che stanno facendo un ottimo mercato.

Marco Ferrante - "Derby? Toro, devi osare!". Queste le parole dell'ex calciatore dei granata a cui il quotidiano concede uno spazio nel taglio laterale della prima pagina. L'obiettivo della squadra di Longo rimane quello di strappare qualche punti preziosi alle big.