PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter-Mertens, sì!"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre con le tensioni tra la Lega Serie A ed il Governo sulla ripresa del campionato, con al centro delle polemiche il protocollo per la ripartenza del campionato. Spazio poi anche al Napoli, con l'Inter che starebbe continuando il pressing per Mertens, mentre al contempo il Barcellona starebbe spingendo per Lautaro.