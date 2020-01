PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Playstation Juve! Toro, grana Laxalt"

"Playstation Juve! Toro, grana Laxalt" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. La squadra di Sarri si sbarazza dell'Udinese in Coppa Italia con una bella vittoria per 4-0 mentre il Torino rischia di perdere il laterale uruguagio che il Milan, a quanto pare, vorrebbe cedere in Spagna. Si parla proprio di Milan, in alto: Riecco Piatek gol, adesso c'è il Toro. Il riferimento, ovviamente, è alla vittoria in Coppa Italia per 3-0 contro la Spal.