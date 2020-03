PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sport senza tifosi sino al 3 aprile, Lione-Juve a porte chiuse"

"Sport senza tifosi sino al 3 aprile, Lione-Juve a porte chiuse" sono alcuni dei titoli del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Per un mese i tifosi non potranno andare allo stadio, chiuso lo Stadium per il ritorno coi francesi, intanto rinviata - ieri - la semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. In basso il quotidiano parla di Zhang ma anche di Pogba, nome caldissimo per la prossima estate della Juventus.